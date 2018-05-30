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Otomobil gecekondunun üstüne uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bir gecekondunun üstüne uçtu.

Otomobil gecekondunun üstüne uçtu

Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bir gecekondunun üstüne uçtu. Sürücünün yaralandığı kazada gecekonduda bulunanlar büyük panik yaşarken, otomobil bulunduğu yerden itfaiye yardımıyla kaldırıldı. Mahalleli yetkililerin önlem almadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Kaza dün 16.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Özkoç Sokak'ta meydana geldi.İddialara göre 34 AD 2796 plakalı aracın sürücüsü manevra yaptığı sırada kontrolü kaybetti. Aniden hızlanan otomobil yoldan çıkarak metrelerce yüksekten gecekondunun üstüne uçtu.

SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Olayı görenler polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri kısa sürede gecekondu üzerindeki araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Şans eseri hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"EV BAŞIMA GÖÇTÜ"

Otomobilin çatısına uçtuğu evin sahibi Ayten Polat çok korktuğunu söyleyerek "Ben içerdeydim. Ev başıma göçtü, bir ses geldi. Çıktım bir baktım, araba düşmüş evin üzerine" diye konuştu.

"BARİYER İSTİYORUZ"

Mahalle sakinleri bu tarz kazaların çok fazla yaşandığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Bir mahalleli “Ben sadece belediyeden hem çocuklarımız için hem de burada oturanlar için bir bariyer istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Burada araçlar hızlı gidiyorlar. Biz her akşam korkuyla evimizde titreye titreye oturuyoruz. Korkudan uyuyamıyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Otomobil gecekondunun üstüne uçtuOtomobil gecekondunun üstüne uçtuOtomobil gecekondunun üstüne uçtuOtomobil gecekondunun üstüne uçtu

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