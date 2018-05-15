Otomobil gişe duvarına çarptı 2 yaralı

Mehmet YİRUN ERGENE(Tekirdağ),(DHA) Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otoban gişeleri duvarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza anı gişenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, ilçeye bağlı Saray gişeler mevkiinde meydana geldi. Ali Aslan yönetimindeki 34 ANC 375 plakalı otomobil, Saray gişeler mevkiinde Tem otoyoluna girmek istediği sırada sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişe giriş duvarına çarptı. Kazada, sürücü Aslan ile araçta yolcu olarak bulunan Mahir Çoban yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza anı ise gişenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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