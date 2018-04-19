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Otomobil göle sürüklendi, 2 kişiyi dalgıçlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

 MALATYA'da park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle hareket edip, baraj gölüne sürüklenen otomobildeki 2 kişi, dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Otomobil göle sürüklendi, 2 kişiyi dalgıçlar kurtardı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle hareket edip, baraj gölüne sürüklenen otomobildeki 2 kişi, dalgıçlar tarafından kurtarıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü ile yanındaki kişinin oturduğu, park halindeki 44 BV 960 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle hareket edip Karakaya Barajı gölüne sürüklendi. Otomobilin suya düştüğünü görenlerin ihbarıyla baraj gölüne itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye dalgıçları, suya giren otomobildeki iki erkeği araçtan çıkarıp kurtardı. Sudan çıkarılan 2 kişi, olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlilerince ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen sürücü ve yanındaki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Otomobil göle sürüklendi, 2 kişiyi dalgıçlar kurtardıOtomobil göle sürüklendi, 2 kişiyi dalgıçlar kurtardı

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