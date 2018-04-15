HABER

Otomobil gölete düştü;2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 01:30 | Son Güncelleme

Bingöl’de bir otomobilin gölete düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, Bingöl-Kıği ilçesi yolunda Sancak Beldesi yakınlarında meydana geldi.

Otomobil gölete düştü;2 ölü, 2 yaralı

Bingöl’de bir otomobilin gölete düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Kıği ilçesi yolunda Sancak Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ugat idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak gölete düştü.
Kazada, sürücü Mehmet ile Hatun Ugat olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi ise yaralı kurtuldu.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan yaralı olarak kurtulan Dilan Yalaz’ın hamile olduğu, hastaneden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Gölete uçan otomobil ise AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil gölete düştü;2 ölü, 2 yaralı

Otomobil gölete düştü;2 ölü, 2 yaralı

Dünyanın gözü BM'deydi! Ve karar verildiDünyanın gözü BM'deydi! Ve karar verildi
Beşar Esad'dan ilk açıklama! Beşar Esad'dan ilk açıklama!
Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısıÜnlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye'de yeni patlama sesleri

Suriye'de yeni patlama sesleri

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi

Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattir?

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.