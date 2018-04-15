Otomobil gölete düştü;2 ölü, 2 yaralı

Bingöl’de bir otomobilin gölete düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Kıği ilçesi yolunda Sancak Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ugat idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak gölete düştü.

Kazada, sürücü Mehmet ile Hatun Ugat olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi ise yaralı kurtuldu.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Dilan Yalaz’ın hamile olduğu, hastaneden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Gölete uçan otomobil ise AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.