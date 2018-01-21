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Otomobil hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 20:12 | Son Güncelleme 11 saat önce

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, otomobil, ana yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Marmaris- Muğla yolu Gülağzı mevkisinde meydana geldi. Marmaris'ten Muğla yönüne giden Tahsin Saral'ın kullandığı 48 YD 579 plakalı otomobil, iddiaya göre, cepten ana yola kontrolsüz çıkan Ramazan Topçu yönetimindeki 48 AJ 371 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari aracın arka tarafı, otomobilin ise ön kısmı büyük oranda hasar gördü. Kazada otomobil sürücüsü Saral ve yanındaki eşi Nabiye Saral ile ticari aracın sürücüsü Topçu hayatını kaybetti. Her iki araçta bulunan Salih Saral, Aysun Saral, Çiğdem Topçu, Ayşen Gülşen, Yasemin Topçu ve Necla Topçu da yaralandı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralılar ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Marmaris- Muğla yolunda ulaşım, yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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