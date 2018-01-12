Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 4 yaralı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'da, Tonya-Vakfıkebir Karayolu'nda otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Trabzon'un Tonya ilçesi ile Vakfıkebir ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde meydana geldi. Bilal Sağlam yönetimindeki 61 TE 173 plakalı otomobil ile Erol İkinci yönetimindeki 55 RK 616 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Erol İkinci ile yanındaki Burcu Memişoğlu, Muhammet Baki ve Tülay Topkara yaralandı. Çevredekilerin müdahalesi ile ambulansa alınan yaralılar, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında arbede!
Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil
AB'den Türkiye'yle ilgili sert çıkış!
Cumhurbaşkanlığı seçimi için flaş hamle
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
OHAL'de muhalefetin 2019 hesapları
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu
Fiyatı dudak uçuklattı!