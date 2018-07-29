Otomobil, hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 4 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Zonguldak- Ankara Karayolu'nun Sapça tünelleri mevkiinde meydana geldi. Ramazan D. (42) yönetimindeki 67 ES 353 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Metin Y.'nin(56) kullandığı 06 FY 9481 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Ramazan D., oğulları Fatih D. (17) ve Yusuf Emre D. (11) ile kamyon şoförü Metin Y. yaralandı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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