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Otomobil hırsızı 3 kişi Bolu’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

Karabük’ten çaldıkları otomobille Bolu’ya gelen 3 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre Karabük’te park halindeki 78 AR 220 plakalı otomobilinin çalındığını farkeden vatandaş durumu polise haber verdi.

Karabük’ten çaldıkları otomobille Bolu’ya gelen 3 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Karabük’te park halindeki 78 AR 220 plakalı otomobilinin çalındığını farkeden vatandaş durumu polise haber verdi. Kent merkezinde ve çevre illerde aranan otomobilin Bolu’da olduğu tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, çalınan aracı bulmak için çalışma başlattı. Çalınan otomobilin D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler aracı durdurdu. Araçta bulunan Ş.G. (58), H.G. (44) ve C.G. (40) gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Şüpheliler, Bolu’daki işlemlerinin ardından Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiler.

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