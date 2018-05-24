HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Otomobil hırsızları böyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 11:08 | Son Güncelleme

SARIYER'DE çalınan bir otomobil jandarma ekipleri tarafından bulundu.

İstanbul,(DHA)

SARIYER'DE çalınan bir otomobil jandarma ekipleri tarafından bulundu. Aracı tekrar almak için park ettikleri yere gelen 2 kişi kıskıvrak yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer'de lüks bir aracın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarındaki yüzlerce saatlik görüntüyü inceleyen jandarma, aracın Kemerburgaz'da bir caddeye park edildiğini belirledi.

Aracın etrafında pusu kuran jandarma zanlıların tekrar gelmesi üzerine operasyon düzenledi. 2 zanlı jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı. Havaya ateş açan jandarma zanlıları kıskıvrak yakaladı. Yakalanan K.A. ve B.P. ifadesinde hırsızlık için girdikleri evde masanın üzerindeki anahtarı alarak aracı çaldıklarını itiraf ettiği belirtildi. 2 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
Tramvayda müzik keyfiTramvayda müzik keyfi
Oğlunun av tüfeği vurduğu baba hastanede öldüOğlunun av tüfeği vurduğu baba hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri için kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.