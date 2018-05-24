Otomobil hırsızları böyle yakalandı

İstanbul,(DHA)
SARIYER'DE çalınan bir otomobil jandarma ekipleri tarafından bulundu. Aracı tekrar almak için park ettikleri yere gelen 2 kişi kıskıvrak yakalandı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer'de lüks bir aracın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarındaki yüzlerce saatlik görüntüyü inceleyen jandarma, aracın Kemerburgaz'da bir caddeye park edildiğini belirledi.
Aracın etrafında pusu kuran jandarma zanlıların tekrar gelmesi üzerine operasyon düzenledi. 2 zanlı jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı. Havaya ateş açan jandarma zanlıları kıskıvrak yakaladı. Yakalanan K.A. ve B.P. ifadesinde hırsızlık için girdikleri evde masanın üzerindeki anahtarı alarak aracı çaldıklarını itiraf ettiği belirtildi. 2 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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