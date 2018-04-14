Otomobil hırsızlığı zanlıları yakalandı

Kuşadası’nda otomobil hırsızlığı şüphesiyle aranan iki zanlı polisin operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda 12 Nisan Perşembe günü park halindeki 09 ER 204 plakalı aracın çalınması üzerine araştırma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu çalışmada şüphelilerin M.Y. ve T.B. olduğunu belirledi. Şüphelilerden M.Y. Kuşadası’nda, T.B. ise Koçarlı’da yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan iki şüpheli savcılığın talimatıyla tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edildi.