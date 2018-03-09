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Otomobil içerisinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir şahıs otomobil içerisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi eski su deposu yakınında vatandaşlar, araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Otomobil içerisinde ölü bulundu

Kırıkkale’de bir şahıs otomobil içerisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi eski su deposu yakınında vatandaşlar, araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, B.U. (23) adlı şahsın başından isabet aldığı kurşunla öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil içerisinde ölü bulundu

Otomobil içerisinde ölü bulundu

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