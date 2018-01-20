Otomobil ikiye bölündü: 7 yaralı

Ergün AYAZ/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden biri ortadan ikiye bölünürken, kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı sıralarında, Kandıra Koruklar mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Ahmet Haliloğlu yönetimindeki 41 PU 181 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Gün yönetimindeki 34 DE 2709 plakalı otomobille kafaya kafaya çarpıştı. Ahmet Haliloğlu'nun kullandığı otomobil, ikiye bölündü. Kazada Ahmet Haliloğlu, Ahmet Gün, Zeynep Gün, Yağmur Gün, Gülbiş Kufacı, Cansu Kufacı ve Cihangir Kufacı yaralandı. Olay yerine İzmit ve Kandıra'dan 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Kandıra yolu ulaşıma kapandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılması ile yol, yeniden ulaşıma açıldı.
FOTOĞRAFLI
2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
ABD Başkanı Trump'tan hükümetin kapanmaması için son hamle
Adnan Oktar'ın programına çıkan kızlarla ilgili son gelişme
Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi
Akıncı Üssü davasında 29 sanığın tahliyesine karar verildi
Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti
Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi
Bu fotoğraftaki detay şoke etti
Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız
Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum