HABER

Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 21:00 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 5 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi’nde meydana geldi. Beldeden Çaycuma ilçe merkezine giden İsmail Y. yönetimindeki 67 DE 685 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Turan V. yönetimindeki 67 ZL 904 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Y. (43) ile otomobilde bulunan Efe Y. (3), Sercan Y. (10), Durkadın Y. (65) ve Ömer Y. (70) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 5 yaralı

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!
Tatilcilere 'elinizi çabuk tutun' uyarısı!Tatilcilere 'elinizi çabuk tutun' uyarısı!
Muharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıtMuharrem İnce'den 'adaylık' sorusuna emojili yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Kadıköy'de korku filmi! Fernandao ipten aldı

Kadıköy'de korku filmi! Fernandao ipten aldı

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti

Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu

Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Tarkan Kadooğlu için özel ekip kuruldu: Her yerde aranıyor

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Tarkan Kadooğlu için özel ekip kuruldu: Her yerde aranıyor

Naim Süleymanoğlu'nun iki kızından 'Japon kızı'na jet yanıt!

Naim Süleymanoğlu'nun iki kızından 'Japon kızı'na jet yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.