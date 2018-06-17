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Otomobil ile biçerdöver çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

SAMSUN'da otomobil ile biçerdöverin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile biçerdöver çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da otomobil ile biçerdöverin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Eyüp Kırımlı yönetimindeki 52 DB 511 plakalı otomobil ile Mehmet Sanma yönetimindeki biçerdöver çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Sezai Köse olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kırımlı ile Ufuk Türk ve Uğur Akar ise yaralandı.
Bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Otomobil ile biçerdöver çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıOtomobil ile biçerdöver çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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