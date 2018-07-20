Otomobil ile çarpışan halk otobüsü devrildi: 6 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Erzincan Havalimanı kavşağında meydana geldi. Okan Kocatürk yönetimindeki 24 AB 094 plakalı özel halk otobüsü, Şükrü Demir yönetimindeki 24 AAC 884 plakalı otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Halk otobüsünün altında sıkışan bir yolcu, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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