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Otomobil ile çarpışan motosiklet, minibüsün altına girdi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 7 saat önce

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da otomobil ile çarpıştıktan sonra karşı şeride geçip minibüsün altına giren motosiklet sürücüsü Sergen Aydın, ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Aydın kullandığı 01 CKM 78 plakalı motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkmakta olan Gökmen Hallaç yönetimindeki 01 DE 887 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet karşı şeride geçip Mehmet Ali Çakmak'ın kontrolündeki 01 M 0505 plakalı yolcu minibüsünün altına girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Aydın, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kazayı görünce ani fren yapıp aracını durduğunu söyleyen minibüs şoförü Çakmak, motosikletin önce havaya uçup, ardından da minibüsünün altına girdiğini anlattı. Hastanede tedavisi devam eden Aydın'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü Gökmen Hallaç'ı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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