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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 12:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bafra ilçesi İshaklı Mahallesi Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği önünde meydana geldi. Ömer D.'nin kullandığı 55 TH 911 plakalı motosiklet ile Tekin K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü Ömer D. yaralandı. Yaralı, çağrılan 112 sağlık ekibi tarafından Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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