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Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi markete girdi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan öğrenci servis minibüsünün kontrolden çıkıp markete girmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi markete girdi: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da otomobil ile çarpışan öğrenci servis minibüsünün kontrolden çıkıp markete girmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Sevim yönetimindeki 02 LD 779 plakalı otomobil, Müftülük Caddesi'nde kavşaktan dönerken öğrenci taşıyan Hüseyin Karababa yönetimindeki 02 S 0098 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmayla kontrolden çıkan öğrenci servisi, bir markete girdi. Kazada, sürücüler Kabababa ve Sevim ile otomobilde bulunan Şeyma Kılıçaslan, Fatma Kılıçaslan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle markette ve araçlarda hasar oluştu.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile çarpışan öğrenci servisi markete girdi: 4 yaralıOtomobil ile çarpışan öğrenci servisi markete girdi: 4 yaralıOtomobil ile çarpışan öğrenci servisi markete girdi: 4 yaralıOtomobil ile çarpışan öğrenci servisi markete girdi: 4 yaralı

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