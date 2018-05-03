Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Niğde-Çamardı yolu Bulduruş Geçidi'nde Yaşar Ecemiş yönetimindeki 51 EA 120 plakalı otomobil ile Bilal Üçer’in kullandığı 51 BN 740 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan Yaşar Ecemiş, Salim Üçer, Bilal Üçer, Nazmiye Üçer ve Fatma Üçer yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yaşar Ecemiş (63), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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