HABER

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 17:16 | Son Güncelleme

NİĞDE’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Niğde-Çamardı yolu Bulduruş Geçidi'nde Yaşar Ecemiş yönetimindeki 51 EA 120 plakalı otomobil ile Bilal Üçer’in kullandığı 51 BN 740 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan Yaşar Ecemiş, Salim Üçer, Bilal Üçer, Nazmiye Üçer ve Fatma Üçer yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Yaşar Ecemiş (63), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıOtomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Türkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktıTürkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrıKılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı
Çukur dizisi gerçek oldu!Çukur dizisi gerçek oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

Memurlar da ikramiye alacak mı? Maliye bakanı açıkladı

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üniversitede "Kakava ateşi" erken yandı

Üniversitede "Kakava ateşi" erken yandı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...

18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.