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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında, D-400 yolu Gültepe kavşağında meydana geldi. Yan yoldan kara yoluna çıkan Zeki Demirbay yönetimindeki 16 BZG 84 plakalı otomobil ile aynı yolda giden Veysel Döner'in kullandığı 23 BC 205 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araç da refüje çıkarak, durabildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Zeki Demirbay'ın (57) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Pervin Turan (40), Nejmiye Turan (32), Umut Can (24), Veysel Döner (45), Gülbahar Döner (42), Tunahan Döner (12) ve Hüseyin Can Döner (8) sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Zeki Demirbay'ın cenazesi, kesin ölüm nedenin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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