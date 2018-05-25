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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan minik Öykü Nur, sağlık görevlisinin kucağındayken ağladı.
Kaza, sabah saatlerinde, Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi Kozluca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Esat K. yönetimindeki 16 KGJ 89 plakalı otomobil, iddiaya göre, sollama yaparken, karşı yönden gelen Tarık Ü.'nün kullandığı 16 KHF 54 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücü Esat K., otomobilde bulunan eşi Melek ve kızı Öykü Nur K. (2) ile hafif ticari aracın sürücüsü Tarık Ü. ve aynı araçtaki ağabeyi Talha Ü. yaralandı. Yaralı minik Öykü Nur, sağlık görevlisinin kucağındayken ağladı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralıOtomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralıOtomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralıOtomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

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