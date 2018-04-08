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Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 3’ü ağır 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 02:01 | Son Güncelleme

Uşak’ta ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil ile işçi servisi çarpıştı.

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 3’ü ağır 17 yaralı

Uşak’ta ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza, D-300 karayolu Uşak-İzmir yolu 17. kilometresinde bulunan Çınar rampasında gece 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 64 DA 189 plakalı araç sürücüsü A.K. tali yoldan anayola girerek ters yönde ilerlemeye başladı. Bu esnada Uşak Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan Veli Çetin idaresi 64 S 0380 plakalı midibüs ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası midibüs refüjü aşıp yolun karşı şeridine geçerek yol kenarına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü A.K. ve işçi servisinde bulunan 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 14 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle D-300 karayolunun İzmir-Uşak yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 3’ü ağır 17 yaralı

Otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 3’ü ağır 17 yaralı

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