Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, bir otomobilin, karşıdan gelen kamyonet ile çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Buldan- Güney karayolunun 10'uncu kilometresindeki Çamköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Buldan'dan Güney yönüne giden İsmail Saman'ın (49) kullandığı 64 NB 356 plakalı otomobil, karşıdan gelen Muhteşem Hakan İlkkutlu (50) yönetimindeki 34 BE 9469 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 2 metrelik şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Saman olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 14 yaşındaki Ömer Şahal ile kamyonet sürücüsü Muhteşem Hakan İlkkutlu yaralandı. Durumu ağır olan 2 yaralı, ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Saman'ın cesedi de jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Buldan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek
CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!
AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!
Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü
Can Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyin
Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...
Burası ne Ege, ne Akdeniz ama bayram tatili için şimdiden yüzde 100 doldu!
İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi
Mağazada porno izlerken böyle yakalandı!
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayımlandı! (MEB başvuru kılavuzu)
Okuyucu Yorumları 0 yorum