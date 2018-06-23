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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Daday karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Daday ilçesinden Kastamonu yönüne giden Özcan Kaya (18) yönetimindeki 37 DY 609 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mevlüt Küçük yönetimindeki 37 BD 726 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobil sürücüsü Özcan Kaya ile diğer sürücü Mevlüt Küçük, Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kaya, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı, Mevlüt Küçük’ün isi sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü,1 yaralıOtomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı

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