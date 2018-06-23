Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu-Daday karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Daday ilçesinden Kastamonu yönüne giden Özcan Kaya (18) yönetimindeki 37 DY 609 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mevlüt Küçük yönetimindeki 37 BD 726 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobil sürücüsü Özcan Kaya ile diğer sürücü Mevlüt Küçük, Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kaya, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı, Mevlüt Küçük’ün isi sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk hayatını kaybetti
Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı
New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum