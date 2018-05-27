Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Elazığ-Bingöl karayolu Kalkandere mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 34 NA 3113 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 80 KU 050 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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