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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Uzunbey Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Ertan Gülmüş idaresindeki 41 BK 755 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ertan Karaduman idaresindeki 41 ES 171 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İtfaiye ekipleri aracının içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Ertan Karaduman'ı çıkartmak için müdahalede bulunurken, sağlık ekipleri ise otomobilde bulunan Fatma Karaduman ve kızı Hira Karaduman ile kamyonet sürücüsü Ertan Gülmüş'e müdahalede bulundu. Araçtan çıkarılan Ertan Karaduman ambulansa alındı. Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

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