Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 Yaralı 

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya-Fethiye Karayolu Karabel mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden Mücahit Yırtıcı yönetimindeki 07 CRS 05 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Harun Akbaş yönetimindeki 15 AK 5554 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekileri durumu sağlık, itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Yırtıcı'yı bulunduğu yerden çıkardı. Ayrıca kamyonet şoförü Akbaş ve kamyonette yolcu olarak bulunan Batuhan Ocak (7), İlyas Ocak ve Mehmet Kayacan da yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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