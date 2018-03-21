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Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

ORDU'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 ağır yaralı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Fatsa ilçesi Ordu-Samsun Karayolu Dolunay Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Onur Şimşek idaresindeki motosiklete, yola kontrolsüz çıkış yapan Sema Duman idaresindeki 52 DK 588 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü takla atıp, yola savrularak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen, 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Onur Şimşek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 ağır yaralı

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