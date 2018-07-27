Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Gökhan Bağcı (30) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Ovakent Mahallesi Yanıkkır mevkiinde meydana geldi. Selahattin Özdemir yönetimindeki 35 D 5641 plakalı otomobil, karşı yönden gelen evli iki çocuk babası Gökhan Bağcı yönetimindeki 35 ZA 1461 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Otomobil sürücüsü Selahattin Özdemir ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması
Erdoğan, Putin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı!
'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto
Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Korkulan oldu! Dünya kavruluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum