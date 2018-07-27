Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Gökhan Bağcı (30) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ovakent Mahallesi Yanıkkır mevkiinde meydana geldi. Selahattin Özdemir yönetimindeki 35 D 5641 plakalı otomobil, karşı yönden gelen evli iki çocuk babası Gökhan Bağcı yönetimindeki 35 ZA 1461 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Otomobil sürücüsü Selahattin Özdemir ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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