Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T.’nin kullandığı 55 JC 886 plakalı motosiklet ile Yıldırım A. idaresindeki 55 NH 805 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.