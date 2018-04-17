Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine doğru seyir halinde olan Kürşad Kadir Canlı’nın kullandığı 55 SU 841 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yere düşen ve yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.