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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Samsun’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine doğru seyir halinde olan Kürşad Kadir Canlı’nın kullandığı 55 SU 841 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yere düşen ve yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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