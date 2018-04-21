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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 08:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 03 SL 951 plakalı otomobil ile H.Ö. kontrolündeki 03 SH 541 plakalı motosiklet çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü H.Ö. olay yerine gelen ambulansla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı H.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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