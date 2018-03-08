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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 09:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Aykut Kıran yönetimindeki 02 BD 148 plakalı motosiklet ile Mahmut Niyazi Deniz yönetimindeki 41 ES 504 plakalı otomobil Mimar Sinan Kültür Parkı önü Gölbaşı Caddesi üzerinde çarpıştı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aykut Kıran yönetimindeki 02 BD 148 plakalı motosiklet ile Mahmut Niyazi Deniz yönetimindeki 41 ES 504 plakalı otomobil Mimar Sinan Kültür Parkı önü Gölbaşı Caddesi üzerinde çarpıştı. kazada motosiklette bulunan sürücü Ali Kıran ile Aykut Kıran yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı

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