Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde Gözde O.’nun kullandığı 07 HRY 45 plakalı otomobil ile Raif A.’nın kullandığı 07 NYE 28 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Raif A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Metehan Y. yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.