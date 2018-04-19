Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Eski Stat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıklar Mahallesi istikametine seyir halinde olan A.S. idaresindeki 55 JR 551 plakalı otomobil ile aynı istikamete giden Galip Erişte’nin(36) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Galip Erişte ve motosiklette yolcu olarak bulunan Serap Erişte (25) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan plakasız motosiklet otoparka çekildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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