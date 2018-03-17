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Otomobil ile pikap çarpıştı: 3 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep Karayolu Balkar Beldesi çıkışında otomobil ile pikabın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinden Kahramanmaraş istikametine giden Ahmet Dikel idaresindeki 02 EA 244 plakalı otomobil ile 23 HZ 321 plakalı pikap çarpıştı.Kazada sürücüler Ahmet Dikel ve Kadir Orhan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Burak Sarıdoğan yaralandı.

Otomobil ile pikap çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep Karayolu Balkar Beldesi çıkışında otomobil ile pikabın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinden Kahramanmaraş istikametine giden Ahmet Dikel idaresindeki 02 EA 244 plakalı otomobil ile 23 HZ 321 plakalı pikap çarpıştı.
Kazada sürücüler Ahmet Dikel ve Kadir Orhan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Burak Sarıdoğan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Yaralılardan durumu ağır olan Burak Sarıdoğan Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil ile pikap çarpıştı: 3 Yaralı

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