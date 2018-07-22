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Otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün Elazığ-Keban karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Elazığ yönüne giden Onur Çaça yönetimindeki 34 FE 8643 plakalı otomobille karşı yönden gelen Şamil Türk yönetimindeki sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Şamil Türk olay yerinde hayatını kaybetti, çoğu çocuk, 8 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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