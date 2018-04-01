Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Karabük’ün Yenice ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice ilçesine bağlı Uzunkum Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Hüsnü Kalaycı idaresindeki 78 YC 802 plakalı otomobil ile Hazal Doğukan Tefenli yönetimindeki 78 YD 4999 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüsnü Kalaycı olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücü, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.