Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada, araçlar takla atıp, devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Sarıgöl- Buldan yolunun Selimiye Mahallesi Sazlıkuyu mevkiisnde meydana geldi. Sarıgöl'den Buldan yönüne giden Mehmet Ögen (43) yönetimindeki 43 LC 114 plakalı traktöre, Fatma Akti'nin (43) kullandığı 09 PD 246 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da takla atıp, devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ögen, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Akti ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Fatma Akti'yi ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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