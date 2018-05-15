Otomobil ile traktör çarpıştı: 8 yaralı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, traktör ile otomobilin alt geçitte çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Balıkesir- Bigadiç yolu Çağış Mahallesi alt geçidinde meydana geldi. Ziber Sarı'nın kullandığı 10 HN 497 plakalı traktör ile Recep Öksüzoğlu yönetimindeki 10 ALA 83 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Ziber Sarı, römorkunda bulunan eşi Nuran ve oğlu Yağız Sarı, Cemile Baylan ile otomobil sürücüsü Recep Öksüzoğlu ve araçtaki kızı Gizem Öksüzoğlu, Mehmet Ispartalıoğlu ile Hamit Ispartalıoğlu yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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