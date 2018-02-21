Otomobil, ışıkta bekleyen otomobile çarptı

Tolga YANIK KONYA,(DHA) Konya'da seyir halindeki bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, geçen 15 Şubat günü saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir otomobil, cadde üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarptı. Çarptığı otomobilde savrulup, önündeki bir otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamera kayıtlarına yansırken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
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