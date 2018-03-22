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Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi meydana gelen kazada, istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan İsminur Tulun idaresindeki 27 R 2441 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi meydana gelen kazada, istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan İsminur Tulun idaresindeki 27 R 2441 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsminur Tulun ile Suna Tulun yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 Yaralı

Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 Yaralı

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