Otomobil istinat duvarına çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu 10.kilometresinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Kasım Yalçın idaresindeki 23 BR 733 plakalı otomobil, Gölbaşı- Malatya karayolu 10. Kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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