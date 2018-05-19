Otomobil istinat duvarına çarptı: 4 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat’tan Amasya yönüne seyir halinde olan Recep Katıkçı yönetimindeki 06 KJ 149 plakalı otomobil, Amasya-Tokat karayolunun 11’inci kilometresinde Kapıkaya köyü girişinde virajı alamadı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce refüje ardından bariyerlere ve son olarak da yolun sağında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü ile araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



