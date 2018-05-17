Otomobil kahvehaneye girdi: 2 ölü

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kahvehaneye girdi. Kahvehanede bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza öğle saatlerinde, Yeni Şakran Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden, Mahmut C. yönetimindeki 10 RN 110 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kahvehaneye girdi. Otomobil, o sırada kahvehanenin içerisindeki masada oturan Osman Uçar (80) ve Kenan Karakaya'ya (70) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Uçar ve Karakaya'yı Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mahmut C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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