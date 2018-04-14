Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Mersin’in Mut ilçesinde bir otomobil tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ali Uysal hayatını kaybetti.

Kaza, Mut ilçesi Kurtsuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Uysal idaresindeki 33 U 5747 plakalı otomobil, Mut Silifke istikametine gitmekte olan Mehmet Köse yönetimindeki 38 GV 621 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ve Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Ali Uysal’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobil sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan AK Parti Mut İlçe Yönetimi ve Ticaret Odası meclis üyesi olan otomobil sürücüsü Ali Uysal hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.