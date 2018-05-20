Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, bir otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.20 sıralarında Ankara-İzmir Karayolu Kavacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Zafer T. (37) yönetimindeki 35 HZM 86 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yolun sağında park halindeki 67 SF 707 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve AKS 110 ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Zafer T. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi Bengü T. (34) ile çocukları Kağan Muzaffer T. (9), Kerem T.'yi (5) ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Zafer T. yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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