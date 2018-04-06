Otomobil kamyona çarptı;2 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük-İnegöl karayolu Muratdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Yaşar Ç.(69) idaresindeki 26 B 2016 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon istikametini kaybetmesi sonucunda aynı istikamete seyir halinde olan Ahmet E. idaresindeki 06 PLL 71 kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Celile Ç.(65) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Celile Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.