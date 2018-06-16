Otomobil, kamyonete çarptı: 6 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin, kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Süleyman Keçeci yönetimindeki 42 YU 626 plakalı otomobil, önündeki Enver Keleş'in kullandığı 42 SM 045 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta şarampole savruldu. Kazada sürücüler Enver Keleş ve Süleyman Keçeci ile yanında bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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